Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, nadat UBS zondag bevestigde dat het Credit Suisse overneemt.

Aandeelhouders van Credit Suisse ontvangen voor 22,48 aandelen één aandeel UBS, ofwel 0,76 frank per aandeel Credit Suisse. Omgerekend wordt Credit Suisse zo op 3 miljard frank gewaardeerd.

De Zwitserse centrale bank zal "substantieel extra liquiditeit" beschikbaar stellen, zo meldde Credit Suisse, dat eerder al 50 miljard frank kreeg toegezegd.

IG voorziet maandag een openingsverlies van 59 punten voor de Duitse DAX, een min van 40 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 26 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten vrijdag lager, en zagen eerdere winsten vervliegen, waarbij met name de Europese bankensector opnieuw onder druk stond.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in februari weliswaar conform de verwachting is gedaald, maar fractioneel. De consumentenprijzen stegen in februari op jaarbasis met 8,5 procent. Op maandbasis kwam de inflatie uit op 0,8 procent.

De arbeidskosten in de eurozone zijn in het vierde kwartaal op jaarbasis met 5,7 procent gestegen, terwijl de lonen opliepen met 5,1 procent.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse verloor ruim 8,0 procent. HSBC Holding daalde 2,8 procent, terwijl ING 3,6 procent lager noteerde. BNP Paribas en Banco Santander noteerden respectievelijk 2,6 procent en 4,5 procent lager.

In Parijs steeg Alstom 0,9 procent, Teleperformance won 0,5 procent, terwijl Renault 4,8 procent verloor.

In Frankfurt won Daimler Truck 2,7 procent, Porsche steeg 2,2 procent en Beiersdorf noteerde 2,0 procent hoger. Siemens Energy was met een verlies van 4,3 procent de sterkste daler. Dat aandeel beleefde donderdag echter een sterke dag.

Euro STOXX 50 4.064,99 (-1,3%)

STOXX Europe 600 436,31 (-1,2%)

DAX 14.768,20 (-1,3%)

CAC 40 6.925,40 (-1,4%)

FTSE 100 7.335,40 (-1,0%)

SMI 10.613,55 (-1,0%)

AEX 722,43 (-0,6%)

BEL 20 3.602,80 (-1,4%)

FTSE MIB 25.494,54 (-1,6%)

IBEX 35 8.719,30 (-1,9%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag overwegend lager, al lijken techaandelen de dans te ontspringen.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. Zorgen over de gezondheid van de banksector hingen boven de markt. SVB Financial Group, het voormalige moederbedrijf van Silicon Valley Bank, heeft vrijdag in New York faillissement aangevraagd, terwijl 11 Amerikaanse banken donderdag overeenkwamen 30 miljard dollar te storten bij First Republic Bank.

Daarnaast maakt de markt zich op voor het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week.

"De beslissing voor centrale banken is of ze zich richten op inflatie of financiële stabiliteit", aldus CITA. "We denken dat ze de inflatie meer moeten bestrijden", voegde de bank toe.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de industriële productie in de VS in februari gelijk is een gebleven ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis daalde de productie met 0,2 procent.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in maart gedaald, net als de inflatieverwachting. De vertrouwensindex daalde van 67,0 tot 63,4, terwijl de inflatieverwachting voor de komende twaalf maanden uitkwam op 3,8 procent, van 4,1 procent eind februari.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in februari voor de elfde opeenvolgende maand gedaald. De index daalde met 0,3 procent en kwam uit op 110.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent lager op 66,74 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan maandag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

First Republic daalde ruim 30 procent. De aandelen van de grootste banken die besloten hebben First Republic te hulp te schieten, stonden ook onder druk. Wells Fargo daalde circa 3,5 procent, Goldman Sachs verloor eveneens circa 3,5 procent en Citigroup noteerde ongeveer 2,5 procent lager. Bank of America daalde circa 3,8 procent, JPMorgan Chase noteerde 3,6 procent lager en Morgan Stanley verloor circa 3,0 procent.

Het moederbedrijf van Silicon Valley Bank, SVB Financial Group heeft in de VS een Chapter 11 aangevraagd. In het aandeel wordt sinds vorige week al niet meer gehandeld.

FedEx won bijna 8,0 procent. De pakketbezorger opende donderdag nabeurs de boeken en verhoogde daarbij de outlook.

United States Steel daalde bijna 2,0 procent, nadat het staalbedrijf donderdag nabeurs met een beter dan verwachte outlook kwam.

S&P 500 index 3.916,64 (-1,1%)

Dow Jones index 31.861,98 (-1,2%)

Nasdaq Composite 11.630,51 (-0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie lager.

Nikkei 225 27,025,34 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.249,78 (-0,0%)

Hang Seng 18.971,98 (-2,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0675. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0671 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0673 op de borden.

USD/JPY Yen 131,89

EUR/USD Euro 1,0675

EUR/JPY Yen 140,78

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - Februari (Dld)

11:00 Handelsbalans - Januari (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten