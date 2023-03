Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten en zagen eerdere winsten vervliegen, waarbij met name de Europese bankensector opnieuw onder druk stond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,2 procent tot 436,31 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,3 procent op 14.768,20 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,4 procent op 6.925,40 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,0 procent lager op 7.335,40 punten. De Europese aandelenmarkten noteerden eerder op de dag nog hoger, waarbij de markt opgelucht reageerde op het nieuws dat Credit Suisse 50 miljard frank zal lenen van de Zwitserse centrale bank. De neerwaartse trend zou de komende week weer kunnen aantrekken, aangezien de Amerikaanse banken solvabiliteitsproblemen blijven houden, zei CMC Markets al. Kleine en middelgrote banken in de VS hebben de liquiditeitscrisis voorlopig kunnen overwinnen, desondanks blijft de vraag hoe solvabel deze banken op de lange termijn zijn, voegde CMC toe. "Liquiditeit alleen herstelt de solvabiliteit niet. Als de verliezen zich blijven opstapelen als gevolg van slechte leningen, verminderen deze de eigenvermogensratio", zei CMC. "Dit onderwerp zou de beurs bezig moeten houden." Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in februari weliswaar conform de verwachting is gedaald, maar fractioneel. De consumentenprijzen stegen in februari op jaarbasis met 8,5 procent. Op maandbasis kwam de inflatie uit op 0,8 procent. De arbeidskosten in de eurozone zijn in het vierde kwartaal op jaarbasis met 5,7 procent gestegen, terwijl de lonen opliepen met 5,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0673. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0607 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0605 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 4 procent lager. Bedrijfsnieuws Credit Suisse verloor ruim 8,0 procent. HSBC Holding daalde 2,8 procent, terwijl ING 3,6 procent lager noteerde. BNP Paribas en Banco Santander noteerden respectievelijk 2,6 procent en 4,5 procent lager. In Parijs steeg Alstom 0,9 procent, Teleperformance won 0,5 procent, terwijl Renault 4,8 procent verloor. In Frankfurt won Daimler Truck 2,7 procent, Porsche steeg 2,2 procent en Beiersdorf noteerde 2,0 procent hoger. Siemens Energy was met een verlies van 4,3 procent de sterkste daler. Dat aandeel beleefde donderdag echter een sterke dag. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent lager op 3.920,72 punten. De Dow Jones index daalde 1,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

