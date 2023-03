FedEx verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) FedEx is positiever over het lopende boekjaar en verhoogt de outlook, hoewel de resultaten in het derde kwartaal wel afnamen als gevolg van de impact van de hoge inflatie. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse pakketbezorger. "De resultaten in het derde kwartaal werden negatief beïnvloed door de aanhoudend zwakke vraag, met name bij FedEx Express. Daarnaast werd het bedrijfsresultaat negatief beïnvloed door de effecten van de wereldwijde inflatie, deels gecompenseerd door een verbetering van de Amerikaanse binnenlandse opbrengsten en kostenbesparende maatregelen", aldus het bedrijf. Bij FedEx Ground was sprake van een verbetering, voornamelijk dankzij een stijging van de opbrengst per pakket met 11 procent en kostenbesparende maatregelen, aldus FedEx. Daar stond wel tegenover dat de pakketvolumes daalden, terwijl de infrastructuurkosten en overige operationele kosten toenemen. De operationele resultaten van FedEx Freight verbeterden ook, maar ook hier namen de zendingen af, aldus FedEx. Het operationeel resultaat van het bedrijf daalde in het derde kwartaal van 1,33 miljard dollar tot 1,04 miljard dollar. In de verslagperiode daalde de nettowinst van 1,11 miljard tot 771 miljoen dollar. Op aangepaste basis kwam de winst uit op 865 miljoen, van 1,22 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Per aandeel kwam de aangepaste winst uit op 3,41 dollar. Hier rekenden door FactSet geraadpleegde analisten op 2,71 dollar. De omzet daalde in het derde kwartaal van 23,6 miljard tot 22,2 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 22,7 miljard dollar. Outlook FedEx rekent voor heel 2023 nu op een aangepaste winst per aandeel van 14,60 tot 15,20 dollar, waar eerder uit werd gegaan van 13,00 tot 14,00 dollar. De kapitaaluitgaven moeten dit jaar uitkomen op 5,9 miljard dollar, aldus FedEx. Het aandeel stijgt donderdag 8 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

