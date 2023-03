Majorel ziet winst ruimschoots verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft in 2022 een hogere omzet geboekt, terwijl de winst ruimschoots verdubbelde. Dit bleek dinsdag uit de volledige jaarcijfers van het callcenterbedrijf met een notering aan het Amsterdamse Damrak. "Uitstekende resultaten", zei CEO Thomas Mackenbrock in een toelichting. In februari kwam Majorel al met voorlopige cijfers, waaruit bleek dat de omzet met 16 procent steeg in 2022 tot 2,1 miljard euro. Op vergelijkbare basis bedroeg de omzetstijging 19 procent. Daarbij waren Europa, Afrika en Zuid-Amerika samen goed voor een 13 procent hogere omzet van bijna 1,5 miljard euro. In het Engelstalige gebied, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië steeg de omzet met 38 procent tot 503 miljoen euro, terwijl in China en Oost-Azië de omzet steeg met 27 procent tot 124 miljoen euro. Deze omzetcijfers werden dinsdag bevestigd. Daarnaast werd bekend dat Majorel een operationele EBITDA boekte in 2022 van 369 miljoen euro, goed voor een groei van bijna 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. De bijbehorende marge kwam uit op 17,8 procent tegen 17,9 procent in 2021. Onder de streep restte een winst van 170 miljoen euro tegen 80 miljoen euro in 2021. Per aandeel was dit goed voor een winst van 1,69. Dat was 0,80 euro in 2021. Majorel sprak van een sterke kaspositie van 105 miljoen euro eind 2022. Dit was 32 procent meer dan een jaar eerder. Majorel zal op de jaarvergadering in juni een dividendvoorstel doen. Dit zal in lijn zijn met het dividendbeleid van het bedrijf van een payout-ratio van 30 tot 50 procent. In het afgelopen jaar breidde het bedrijf uit naar 13 nieuwe landen, zowel autonoom als via overnames en partnerships. Outlook Majorel verwacht in 2023 dat de omzet verder aantrekt naar 2,15 tot 2,25 miljard euro. Exclusief coronagerelateerde activiteiten zou dit resulteren in een omzetgroei van 6 tot 11 procent. De operationele EBITDA-marge moet uitkomen tussen de 16,5 en 17,0 procent. Bron: ABM Financial News

