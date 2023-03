Flinke verliezen op Europese beursvloeren

(ABM FN) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur fors lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde2,4 procent tot 442,80 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,7 procent op 15.015 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,5 procent op 7.040 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,8 procent lager op 7.607 punten.

Beleggers blijven zich zorgen maken over de Amerikaanse Silicon Valley Bank, een financier van startups in Silicon Valley, die werd getroffen door een bankrun en mogelijke problemen bij First Republic Bank.

Met het faillissement van SVB, is het eerste slachtoffer van het agressieve rentebeleid van de Federal Reserve een feit, zo merkte analist Salah Bouhmidi van IG op. Toch is de situatie volgens de analist niet vergelijkbaar met die in 2008.

De centrale banken van de wereld hebben volgens Bouhmidi van die situatie geleerd en voorzorgsmaatregelen getroffen.

Beleggers vrezen volgens IG dat meer banken de handdoek in de ring zullen moeten gooien.

Het aandeel First Republic Bank lijkt maandag ruim 50 procent lager te openen, nadat de bank zondagavond de markt gerust probeerde te stellen over zijn liquiditeitspositie.

In een verklaring zondagavond stelde First Republic Bank, opgericht in 1985, dat het meer dan 70 miljard dollar aan ongebruikte liquiditeit heeft dankzij afspraken met JPMorgan Chase en de Federal Reserve. En nog meer liquiditeit is beschikbaar dankzij een nieuwe leningsfaciliteit van de Fed die de centrale bank zondag presenteerde, aldus First Republic Bank.

Beleggers lijken de situatie echter niet te vertrouwen.

Volgens marktanalist Tina Teng van CMC Markets zijn de problemen als gevolg van SVB dan ook niet voorbij. Zo moet het Amerikaanse ministerie van Financiën meer geld vrijmaken om klanten die buiten het depositogarantiestelsel vallen te helpen. "Dit kan leiden tot een beleidsverandering van de Fed", aldus Teng. Bovendien is er een kans dat vergelijkbare kleine banken in de problemen komen.

Verschillende analisten wijzen er echter op dat door de zorgen in de markt, de Fed mogelijk besluit een kleine renteverhoging te doen, of hier zelfs helemaal van af te zien, zoals Goldman Sachs verwacht.

Op donderdag komt de Europese centrale bank met het rentebesluit. De markt ging voor het drama van SVB uit van een verhoging van 50 basispunten tot 3 procent. "Het is nu echter nog maar de vraag of de centrale bank deze verhoging durft door te zetten met alle onrust op de financiële markten", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0666. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0640. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 3,583 procent en de Duitse Bund naar 2,311 procent.

Stijgers en dalers

Als gevolg van de problemen bij SVB, verloren financials in Europa opnieuw flink aan beurswaarde. Zo daalden Aegon en ING in Amsterdam 10 tot 13 procent, terwijl KBC in Brussel 6,5 procent verloor. In Parijs leverden BNP Parisbas en Societe Generale circa 6 procent in. Deutsche Bank gaf in de Duitse DAX 5,4 procent prijs.

HSBC verloor in Londen 3,8 procent. HSBC neemt de Britse divisie van Silicon Valley Bank over. De Britse regering liet weten dat klanten van SVB in het Verenigd Koninkrijk op deze manier gewoon bij hun geld kunnen komen. HSBC liet weten dat de Britse divisie van SVB per 10 maart circa 5,5 miljard pond aan leningen had uitstaan, en 6,7 miljard pond aan deposito's.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag zonder heel grote bewegingen van start. Futures op de S&P 500 index noteren 0,1 procent in het groen. Ook de Nasdaq lijkt hoger te gaan openen, maar voor de Dow Jones kleurt de future rood.

De S&P 500 daalde vrijdag 1,5 procent tot 3.861,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 31.909,64 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 11.138,89 punten. Op weekbasis verloren de drie grote indexen zo'n 4 tot 5 procent, waarmee het de slechtste week was van 2023 tot dusver.