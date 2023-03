ABN AMRO verlaagt koersdoel Ebusco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft maandag het koersdoel voor Ebusco verlaagd van 13,00 naar 9,00 euro, waarbij het Underperform advies werd gehandhaafd, vanwege teleurstellende orders en trage productiegroei. Dit schreef analist Eric Wilmer. Ebusco dreigt de verwachtingen van ABN AMRO voor de winstgevendheid niet te halen in 2024, door de teleurstellende orderontwikkeling en trage uitbreiding van de productie. ABN AMRO denkt dat het steeds waarschijnlijker wordt dat het bedrijf aandelen zal moeten uitgeven, ter waarde van minimaal 10 procent van het aandelenkapitaal, uiterlijk in de eerste helft van 2024. De verwachtingen voor de EBITDA in de periode 2023 tot en met 2025 worden zo goed als gehalveerd door ABN AMRO, met 44 tot 50 procent. ABN AMRO wijst erop dat in de laatste maanden rivalen Iveco, MAN en VDL van hun laatste modellen elektrische bussen veel meer exemplaren hebben verkocht dan Ebusco met de 3.0, terwijl de bussen van MAN en VDL later op de markt kwamen. De analisten vrezen dat de concurrenten een streep voor hebben bij opdrachtgevers op het vlak van productiesnelheid, reputatie en zelfs prijs. Het marktaandeel van Ebusco zou met 80 bussen in 2022 minder dan 2 procent zijn geweest, tegen 4 procent een jaar eerder. Daarbij groeide het orderboek in de laatste negen maanden van 2022 met slechts 3 procent. De bank voorziet dat Ebusco eind dit jaar in de schulden zal raken en in 2024 nog zo'n 100 miljoen euro nodig zal hebben, terwijl ook in 2025 er nog contanten zullen worden 'verbrand'. Daarom denkt ABN AMRO dat Ebusco in de eerste helft van 2024 waarschijnlijk een bedrag van minimaal 80 miljoen euro zal moeten ophalen. Het aandeel Ebusco daalt maandag 10,1 procent naar 11,00 euro. Bron: ABM Financial News

