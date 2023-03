Yellen redt spaarders Silicon Valley Bank en Signature Bank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft na overleg met de Federal Reserve en toezichthouder FDIC besloten om volledige bescherming te bieden aan klanten die geld bij de Silicon Valley Bank hadden gestald. Dat maakten de Amerikaanse overheidsinstanties maandag bekend. De bedrijven die geld bij de SVB in de Californische stad Santa Clara hebben gestald, zullen op 13 maart weer toegang hebben tot al hun geld. De bank moest de deuren sluiten na een bankrun en werd in resolutie geplaatst door de autoriteiten. De ongewone stap wordt genomen om risico's voor het financiële systeem te voorkomen. Belastingbetalers zullen echter niet voor de verliezen opdraaien, stelde het bericht. Ook voor Signature Bank in New York zal een uitzondering worden gemaakt in verband met een systeemrisico. Deze bank werd maandag gesloten. Alle spaarders bij de bank krijgen al hun geld. De kosten zullen worden gedragen door de aandeelhouders en niet-beschermde obligatiehouders, die de bank financierden. De directies van de banken zijn ontslagen en als er verliezen overblijven zal de banksector dat moeten betalen. Bron: ABM Financial News

