Basic-Fit ziet resultaten fors aantrekken

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2022 de resultaten fors zien aantrekken ten opzichte van 2021, toen de fitnessketen de impact voelde van de coronacrisis. Dit bleek maandag uit de jaarcijfers van Basic-Fit. CEO Rene Moos sprak van een goed jaar 2022. "Na twee jaar van lockdowns en coronamaatregelen, konden we het aantal lidmaatschappen van onze reeds bestaande clubs weer op het niveau van voor de coronacrisis krijgen, terwijl ook de gemiddelde omzet per lid per maand met 11 procent steeg ten opzichte van voor de coronacrisis", aldus Moos. In het afgelopen jaar boekte Basic-Fit een omzet van 795 miljoen euro tegen 341 miljoen euro een jaar eerder. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een omzet van 799,3 miljoen euro. Ook de onderliggende EBITDA viel met 203,8 miljoen euro beduidend hoger uit dan de 31,6 miljoen euro in 2021. De onderliggende winst bedroeg 11,3 miljoen euro tegen een verlies van 95,2 miljoen euro een jaar eerder. Op onderliggende basis mikten analisten op een EBITDA van 200,4 miljoen euro. Aan het einde van 2022 had Basic-Fit 143 miljoen euro aan beschikbare liquiditeiten. Verder had Basic-Fit circa 3,35 miljoen leden en circa 1.200 clubs. Dit liet Basic-Fit eind 2022 zelf al weten. Daarmee haalde Basic-Fit de eind oktober dit jaar verlaagde outlook. Aanvankelijk rekende de keten op 1.250 clubs en 3,5 miljoen leden, maar in oktober werden deze doelstellingen naar beneden bijgesteld. In 2021 waren er nog 2,2 miljoen leden en 1.015 clubs. Outlook Voor 2023 mikt Basic-Fit op een omzet van minstens 1 miljard euro, terwijl het clubnetwerk met minimaal 200 clubs moet groeien. Ook voorziet de fitnessketen een sterke groei van het aantal nieuwe leden na een goede start van dit jaar. Basic-Fit opende dit jaar al 64 clubs, waarmee CEO Moos op schema zegt te liggen om dit jaar dus minstens 200 clubs te openen. Dit is ook in lijn met de doelstelling op lange termijn van 200 tot 300 nieuwe clubs per jaar. Verder voorziet de keten een geleidelijke stijging van de gemiddelde omzet per lid per maand. Basic-Fit probeert dit onder meer te doen via premiumabonnementen. Het rendement op de investering van volwassen clubs moet boven de 30 procent uitkomen. Bron: ABM Financial News

