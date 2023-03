HSBC ziet rentebaten dalen onder IFRS 17 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HSBC verwacht dat de nettorentebaten in 2023 lager zullen zijn onder IFRS 17, hoewel de nieuwe boekhoudstandaard slechts het moment verandert waarop winsten worden geboekt. Hiervoor waarschuwde de Britse bank donderdag. HSBC voorziet dat de nettorentebaten in het jaar 2023 ongeveer 2,3 miljard dollar lager zullen zijn dan de verwachting op basis van de IFRS 4-standaard. Op andere belangrijke financiële doelen zou de impact van de nieuwe boekhoudmethode minimaal zijn. Als IFRS 17 zou zijn toegepast op de resultaten over de eerste helft van 2022, die werden gerapporteerd met de IFRS 4-regels, dan zou de winst voor belastingen 400 miljoen dollar lager zijn uitgevallen in die periode. Het eigen vermogen van de bank zou per 1 januari 2022 zelfs 10,5 miljard dollar lager zijn geweest dan destijds werd gerapporteerd op basis van IFRS 4.



De rentebaten zouden met de nieuwe regels 1,1 miljard lager zijn uitgekomen in de genoemde halfjaarperiode en de overige inkomsten 400 miljoen dollar hoger, becijferde HSBC. De totale inkomsten zouden dus 700 miljoen dollar lager zijn uitgevallen. Anderzijds zouden de kosten ook 300 miljoen dollar lager zijn geweest. Bij de verzekeringstak verwacht HSBC geen impact van de nieuwe standaard op de kapitaalpositie en solvabiliteit, en ook niet op de verwachte winst van verzekeringscontracten over de gehele looptijd of op het dividend en de kasstroom. Bron: ABM Financial News

