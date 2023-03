Nationale-Nederlanden neemt The RoadsafetyLAB over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Nationale-Nederlanden neemt The RoadsafetyLAB over en krijgt daarmee de app Hello Mobility weer in bezit die de verzekeraar eerder onderbracht bij dat bedrijf. Dit maakte de Nederlandse tak van verzekeringsgroep NN woensdag bekend. Er werden geen financiële details gegeven. "We doen dit om de ontwikkeling van Hello Mobility te versnellen en verder af te stemmen op onze verzekeringen", zei Edwin Grutterink, directeur Schade Intermediair bij de verzekeraar. De "datagedreven oplossing" Hello Mobility werd door Nationale-Nederlanden ontwikkeld om bedrijven met wagenparken te helpen hun kosten te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten. Het programma werd in 2021 verkocht aan VVCR-Prodrive, dat inmiddels The RoadsafetyLAB heet. Het biedt bedrijven een dashboard, een app en training aan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.