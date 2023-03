Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor NSI verlaagd van 31,50 naar 29,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Het nieuwe koersdoel houdt verband met de nieuwe taxaties voor de zogeheten funds for operations. Die staat bij Berenberg nu op 2,02 euro voor dit jaar tegen 2,15 euro een jaar eerder, waarmee de recente desinvesteringen zijn verwerkt. Berenberg refereerde in het rapport aan een recente roadshow van het vastgoedbedrijf. De bank verwacht geen groeiversnelling door acquisities. Voor 2023 verwacht Berenberg een beperkte leegstand. De koers van het aandeel NSI noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,2 procent hoger op 22,95 euro. Bron: ABM Financial News

