Meer omzet en resultaat voor Corbion

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft in het vierde kwartaal en in heel 2022 de kernomzet zien stijgen en ook de onderliggende resultaten zien oplopen. Dit bleek vrijdagochtend uit de cijfers van de producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën.

De kernomzet steeg in het vierde kwartaal van 236,6 miljoen naar 326,5 miljoen euro. De totale omzet steeg van 273,2 naar 377,5 miljoen euro.

De aangepaste kern-EBITDA steeg over de verslagperiode van 20,8 miljoen tot 33,5 miljoen euro. Voor de groep kwam deze post uit op 41,6 miljoen euro tegen 22,2 miljoen euro over het laatste kwartaal van 2021.

De totale omzet over heel 2022 steeg van 1,07 miljard euro naar 1,46 miljard euro en de totale aangepaste EBITDA van 135,8 miljoen naar 184,4 miljoen euro over 2022. De bijbehorende marge kwam uit op 12,6 procent tegen 12,7 procent over 2021.

Barclays rekende op een omzet van 1,44 miljard euro. Voor de aangepaste EBITDA ging de bank uit van 183 miljoen. Degroof Petercam ging uit van een jaaromzet van 1,44 miljard euro en van een aangepast EBITDA van 186 miljoen euro.

Verder boekte Corbion in 2022 een nettowinst van 88,7 miljoen euro. Dat was 59,7 miljoen euro in 2021.

Corbion wil over 2022, net als over 2021, een dividend uitkeren van 0,56 euro per aandeel.

Outlook

Corbion verwacht voor 2023 dat de kernactiviteiten een autonome omzetgroei van 5 tot 8 procent boeken met een stijging van de aangepaste EBITDA met 15 tot 20 procent. Dit sluit aan op de richtlijnen voor de jaren tot en met 2025, zoals deze door de onderneming eind vorig jaar zijn geformuleerd.

Van 2023 tot en met 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei van de kernactiviteiten met 5 tot 8 procent per jaar. De aangepaste EBITDA moet met 15 tot 20 procent per jaar groeien naar 250 miljoen euro voor de kernactiviteiten in 2025.

Verder denkt Corbion dit jaar 160 tot 190 miljoen euro te investeren. De schuldratio zal vermoedelijk dalen naar een bandbreedte van 2,5 tot 2,9.