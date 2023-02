Teleurstellende outlook Rivian Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Rivian Automotive levert in 2023 minder elektrische voertuigen af dan verwacht, waarbij problemen in de aanvoerketen de grote boosdoener zijn. Dit meldde het Amerikaanse bedrijf dinsdag nabeurs. In 2022 produceerde Rivian 24.337 voertuigen, net onder de eigen guidance van 25.000. Voor 2023 rekent het bedrijf op een productie van 50.000. Analisten rekenden op 60.000. "Ons team blijft werken aan de invoering van nieuwe technische ontwerpwijzigingen en belangrijke technologieën die in de tweede helft van 2023 in werking zullen treden om de verwachte beperkingen in de toeleveringsketen te helpen verminderen", zei Rivian dinsdag in een toelichting. De fabrikant van elektrische pick-ups en SUV's schreef in het vierde kwartaal opnieuw rode cijfers. Het verlies van 1,7 miljard dollar of 1,87 dollar per aandeel was wel iets beter dan het verlies van 1,96 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. De omzet verbeterde flink, van 54 miljoen naar 663 miljoen dollar, maar hier ging de markt uit van 724 miljoen dollar. De kaspositie van het bedrijf slinkt ondertussen snel. Eind december had Rivian 11,6 miljard dollar in kas, ruim 2 miljard dollar minder dan eind september. Verder maakte Rivian dinsdag bekend dat het opnieuw voertuigen terugroept, ditmaal bijna 13,000, vanwege een defecte sensor in de voorste passagiersstoel. In de nabeurshandel op Wall Street daalde het aandeel dinsdagavond zo'n 8 procent. Bron: ABM Financial News

