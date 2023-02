IMCD UK neemt Orange Chemicals over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD UK heef 100 procent van de aandelen van Orange Chemicals overgenomen. Dit meldde IMCD dinsdagavond, zonder financiële details bekend te maken. Orange Chemicals is een distributeur van hoogwaardige chemicaliën in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het bedrijf, met 7 werknemers, behaalde in boekjaar 2022 een omzet van ongeveer 30 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

