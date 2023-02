Grootaandeelhouders Fastned dumpen aandelen

De grootaandeelhouders van Fastned zijn stevig aan het verkopen. Dat blijkt uit meldingen op de website van AFM.

Het betreft verkopen van Wilhelmina-Dok B.V. (Bart Lubbers), Carraig Aonair B.V. (Michiel Langezaal) en Breesaap, het investeringsvehikel van de familie Lubbers. Deze aandeelhouders hielden begin januari 2023 respectievelijk 39, 26 en 6% van de aandelen Fastned.

Dagelijks nieuwe verkooptransacties

Dagelijks worden nieuwe verkooptransacties van de drie grootaandeelhouders in het AFM register vermeld. Op basis van de stand van 23 februari 2023 zijn er per aandeelhouder inmiddels 21.099 stuks ieder verkocht tegen een gewogen gemiddelde verkoopprijs van €39,96.

De opbrengst is €843.000 euro per verkopende aandeelhouder. Fastned, dat 188 laadstations voor elektrische voertuigen exploiteert, publiceerde op 11 januari 2023 de omzetcijfers over 2022. Op diezelfde dag kondigde het bedrijf aan dat de grootaandeelhouders een klein deel van hun aandelenbelang zouden verkopen. De transacties worden door ABN Amro uitgevoerd.

Volledige jaarcijfers komen volgende maand

De omzet van Fastned kwam uit op €36 miljoen, maar voor de informatie hoeveel verlies er is geleden, moeten beleggers nog een maand wachten. Dit weerhoudt de grootaandeelhouders niet om hun aandelen dagelijks te verkopen.

Op 11 januari 2023 sloot het aandeel Fastned op €46,20. Inmiddels is het aandeel met 21,5% gedaald tot €36,26.

De verkoopdruk zal naar verwachting nog wel enige tijd aanhouden. Met de verkochte 21.099 stuks per aandeelhouder is pas 5,6 procent van het totaal te verkopen aantal van 380.000 (per aandeelhouder) verkocht. In totaal zijn er nog 1.076.703 aandelen te gaan.