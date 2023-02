Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong tot 0,7 procent in het groen. Donderdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent lager op 755,72 punten.

De markten en de Fed zitten in een afwachtende modus in aanloop naar nieuwe macrocijfers, die meer inzicht moeten geven in de staat van de economie in aanloop naar de volgende bijeenkomst van de Fed op 21 en 22 maart, aldus David Russell van TradeStation. "Niemand weet of de Fed inmiddels het einde nadert van een serie renteverhogingen of dat het toch weer agressiever moet optreden", zo stelde Russell.

"Ik denk dat we hier meer duidelijkheid over krijgen in de komende drie tot vier weken, als Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres verschijnt op 7 maart. Bovendien krijgen we het banenrapport op de tiende en inflatiecijfers op de veertiende", aldus Russell.

Vandaag zal de aandacht uitgaan naar cijfers over de persoonlijke inkomens en de PCE-inflatie in de VS, een belangrijke maatstaf voor de Fed om de inflatie te beoordelen. Verwacht wordt een PCE-kerninflatie van 4,4 procent in januari, wat gelijk zou zijn aan een maand eerder. Ook definitieve data over het consumentenvertrouwen in Michigan in februari zullen in de gaten worden gehouden.

Het feit dat de inflatie niet snel afkoelt, wakkert de zorgen aan over verdere renteverhogingen door de Fed. De Amerikaanse centrale bank benadrukte woensdagavond in de notulen van de laatste beleidsvergadering dat het nog niet gedaan is met de renteverhogingen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets rekent op een renteverhoging van 25 basispunten in maart, gevolgd door meer verhogingen in het tweede kwartaal.

De dollar verzwakte licht in aanloop naar de inflatiecijfers vandaag, in een poging van beleggers in te schatten wat de Fed gaat doen. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0598. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0602. Volgens economen van Bank of America is de dollar te hoog gewaardeerd en de greenback zal dan ook verzwakken als de inflatie blijft dalen, al zal dat wel tijd kosten.

"De inflatiedata zullen op korte termijn stabiliteit en opwaartse potentie betekenen voor de dollar, gezien de lage werkloosheid en de ontwikkeling van de kerninflatie. Maar het opwaartse potentieel zal beperkt zijn."

Bank of America verwacht dat het muntpaar een niveau bereikt van 1,05 in de eerste helft van dit jaar en kan stijgen tot 1,10 tegen het einde van 2023 en tot 1,15 een jaar later. "Maar dit is nog steeds onder het niveau op lange termijn van 1,20 tot 1,25", aldus Bank of America. "Geopolitieke ontwikkelingen blijven een rol spelen, naast de aanhoudende discussies over het Amerikaanse schuldplafond."

De olieprijs is donderdag behoorlijk gestegen. Bij een settlement van 75,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 2 procent duurder. De olieprijzen wisten te stijgen dankzij de hoge verwachtingen voor de Chinese energievraag, maar de alsmaar stijgende voorraden zorgen er mogelijk voor dat het opwaarts potentieel beperkt blijft, aldus marktanalist Hewson van CMC Markets.

De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week opnieuw gestegen, bleek donderdag uit cijfers van het energieagentschap EIA. Dit jaar zijn de Amerikaanse olievoorraden nog niet gedaald.

In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens 0,8 procent hoger op 76 dollar.

Bedrijfsnieuws

IMCD heeft in 2022 een hogere EBITA behaald, conform de outlook van het bedrijf, dankzij een omzet die met tientallen procenten is gestegen. IMCD gaf vrijdag geen concrete outlook voor 2023 af.

Galapagos rekent dit jaar op een lagere cashburn ten opzichte van 2022, terwijl de nettoverkopen uit ontstekingsremmer Jyseleca vermoedelijk verder zullen stijgen.

Arcadis geeft voor 500 miljoen euro aan eurobonds uit.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 0,5 procent op 4.012,32 punten, de Dow Jones index steeg 0,3 procent op 33.153,91 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 11.590,40 punten.