Winst Moderna stelt teleur

Beeld: BioNTech

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft in het vierde kwartaal van 2022 de winst sterker dan verwacht zien kelderen, terwijl de omzet zoals verwacht daalde door minder verkochte coronavaccins. Dat bleek donderdag uit cijfers van het farmaciebedrijf. De winst daalde van 4,9 miljard naar 1,5 miljard dollar, of van 11,29 dollar naar 3,61 dollar per aandeel. De omzet daalde van 7,2 miljard naar minder dan 5,1 miljard dollar. De consensusverwachting volgens FactSet was een omzet van 5,0 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,60 dollar. De omzetdaling kwam vooral doordat het bedrijf veel minder coronavirusvaccins verkocht dan een jaar eerder. Moderna denkt nog wel 5 miljard aan omzet uit coronavaccins te kunnen boeken, die besteld zijn voor levering in 2023. Verder verwacht het bedrijf dat zijn RSV-vaccin voor ouderen in de eerste helft van het jaar goedgekeurd wordt en op de markt mag worden gebracht. Een werkzaamheidsanalyse van een griepvaccin zal nog dit kwartaal beoordeeld worden door een onafhankelijke onderzoeksinstituut en binnenkort zullen ook de data worden gepresenteerd van een kankervaccin dat samen met Merck's Keytruda wordt ontwikkeld. Aan onderzoek en ontwikkeling verwacht Moderna dit jaar 4,5 miljard dollar uit te geven. Het aandeel Moderna stond in de handel voorbeurs donderdag 2,0 procent lager. Bron: ABM Financial News

