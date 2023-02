Beursblik: meer omzet en winst voorzien voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft naar verwachting in 2022 meer omzet en winst geboekt. Dit voorzien de banken Jefferies en ABN AMRO Oddo. Zakenbank Jefferies rekent voor afgelopen jaar op een autonome omzetgroei van 7,5 procent. ABN AMRO Oddo mikt op 7,4 procent. Daarmee zouden de twee banken iets onder de consensus van 8,0 procent zitten. Over de eerste zes maanden van 2022 meldde Aalberts een omzetgroei van 9,8 procent en over de eerste tien maanden was de groei teruggelopen naar 8,8 procent. De omzet kwam in 2021 uit op net geen 3 miljard euro. Jefferies rekent verder op een EBITA-marge van 15,7 procent, "terwijl de consensus op een onveranderde 15,2 procent mikt". ABN AMRO zit daar tussenin en gaat uit van 15,5 procent. De winst per aandeel over het afgelopen boekjaar komt volgens Jefferies en ABN AMRO uit op respectievelijk 3,20 en 3,34 euro voor amortisatie. De analistenconsensus ligt volgens Jefferies op 3,26 euro. Jefferies heeft een koopadvies voor het aandeel Aalberts met een koersdoel van 60,00 euro. ABN AMRO Oddo hanteert een Outperform advies met een koersdoel van 59,00 euro. Aalberts maakt de jaarcijfers donderdag voorbeurs bekend. Bron: ABM Financial News

