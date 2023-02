Ook Twilio zet mes in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twilio gaat 17 procent van zijn personeel ontslaan. Dit maakte de Amerikaanse sectorgenoot van het in Amsterdam genoteerde CM.com maandagmiddag bekend. Twilio wil de kosten verlagen en de marges opvoeren. Met de ontslagronde is vermoedelijk 100 tot 135 miljoen dollar gemoeid. De meeste kosten zullen in de eerste jaarhelft worden geboekt. Verder meldde Twilio dat meerdere kantoren zullen worden gesloten. Hiermee is nog eens 10 tot 25 miljoen dollar aan kosten gemoeid. Bron: ABM Financial News

