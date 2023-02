Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 459,46 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 15.412,05 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 7.119,83 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.885,17 punten. De Amsterdamse AEX sloot wel lager na een dubbelcijferig koersverlies voor Adyen. De Europese aandelenmarkten eindigden woensdag overwegend hoger, vanwege een minder agressieve dan gevreesde Fed-voorzitter Jerome Powell. "Powell heeft een duidelijke boodschap afgegeven dat als beleggers denken dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente, ze zeker hun verwachtingen moeten bijstellen, aangezien economische cijfers suggereren dat ze de rentes nog veel verder kunnen aanjagen", zeiden analisten van Avatrade. Op macro-economisch vlak stonden woensdag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0730. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0724 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0723 op de borden. Olie werd woensdag ruim een half procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws AkzoNobel heeft in het vierde kwartaal de omzet nog wel zien oplopen, maar de resultaten aanmerkelijk onder druk zien staan. Analisten reageerden licht optimistisch. Het aandeel steeg 1,0 procent. ABN AMRO boekte in het vierde kwartaal minder winst dan een jaar eerder, toen de bank profiteerde van een forse winst op de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam, maar deed het een stuk beter dan verwacht en kondigde ook een aandeleninkoop aan. Het aandeel won 11,4 procent. De cijfers die de Amsterdamse betaalspecialist Adyen publiceerde leverde een koersval van 16,2 procent. Volgens Morgan Stanley wijzen de cijfers op margedruk en moet de consensus voor 2023 omlaag. In Parijs steeg BNP Paribas 2,4 procent, Engie won 2,0 procent, terwijl Societe Generale 5,0 procent verloor. In Frankfurt won Bayer 6,5 procent, Linde steeg 3,2 procent en Sartorius verloor 2,6 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent lager op 4.119,56 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,6 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

