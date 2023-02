Duikeling Adyen trekt AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag verdeeld gesloten, met een verlies voor de AEX, terwijl de Midkap en Smallcap aandelen juist terrein wonnen.

De AEX sloot 0,6 procent lager op 748,40 punten. De Midkap-index steeg 1,7 procent en de Smallcaps werden 0,5 procent meer waard.

Van de bedrijven die woensdag met resultaten kwamen, maakte betaalbedrijf Adyen de meeste golven op de beurs. Het aandeel sloot maar liefst 16 procent lager. Midkapper ABN AMRO won juist 11 procent na kwartaalcijfers, terwijl Akzo Nobel het relatief rustig hield met een kleine plus.

Donderdag publiceren onder andere Unilever, ArcelorMittal en Aegon kwartaalcijfers. Berenberg houdt rekening met een superdividend bij Aegon, als de Nederlandse tak verkocht is aan ASR. Het zou daarom nu een goed moment zijn om het aandeel te kopen.

De stemming op de beurs werd bepaald door uitspraken van centrale bankiers. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve maakte dinsdagavond duidelijk dat verrassend sterke arbeidsmarktcijfers zoals die van afgelopen vrijdag kunnen betekenen dat de rente verder omhoog moet, om de inflatie te beteugelen. Tegelijkertijd herhaalde hij de verwachting dat de inflatie in de VS dit jaar aanzienlijk zal dalen omdat de inflatie van de goederenprijzen aan het teruglopen is. Wall Street reageerde uiteindelijk positief op de uitspraken.

Woensdag deed Klaas Knot namens de Europese Centrale Bank een duit in het zakje, door te benadrukken dat de aandacht van de ECB inmiddels vooral gericht is op de onderliggende inflatie, dat wil zeggen de consumentenprijzen afgezien van energie en voeding. Als die kerninflatie "beslissend" omlaag gaat, dan zou de ECB kunnen overgaan naar kleinere rentestappen dan 50 basispunten. Gebeurt dat niet, dan kan er in mei nog zomaar opnieuw 50 basispunten bij komen, net als in maart.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0734.

Er was weinig economisch nieuws. In de namiddag bleek dat de olievoorraden in de Verenigde Staten vorige week weer zijn gestegen, met 2,4 miljoen vaten. De olieprijzen stegen met anderhalf procent tot 78,30 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen maakte Adyen een koersval van 16 procent na cijfers. De resultaten over de tweede jaarhelft van 2022 schoten tekort, door hoge kosten. Volgens Morgan Stanley investeert het techbedrijf flink in het aannemen van nieuw personeel, wat margedruk betekent voor 2023. De winstverwachting van analisten moet met 22 procent omlaag, denkt Morgan Stanley. "De markt zal zich afvragen waarom Adyen het personeelsbestand in dit tempo uitbreidt", aldus de analisten. "Is dat puur om kansen aan te grijpen of is er een verandering gaande bij de concurrentie?"

AkzoNobel sloot 1 procent hoger na kwartaalcijfers. Volgens Jefferies was de outlook van Akzo grofweg conform verwachting.

De grootste stijger in de AEX was ING, met een koerswinst van 3,0 procent. Vermoedelijk profiteerde ING van de koerswinst van ABN AMRO.

In de AMX won ABN AMRO namelijk 11 procent na resultaten. Jefferies sprak van een sterke prestatie in het vierde kwartaal. Jefferies denkt dat de analistenconsensus voor 2023 op basis van de rapportage van vandaag iets omhoog kan en KBC Securities verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 13,80 naar 15,00 euro.

AMG kon 4,5 procent bijschrijven. Er waren geen grote dalers in de index van middelgrote bedrijven.

Onder de kleinere aandelen wonnen CM.com, Vastned en Accsys meer dan 2 procent.

Kendrion won 0,6 procent. De opsplitsing van Automotive gaat gepaard met een afschrijving van 57 tot 59 miljoen euro, zo werd vanochtend bekend.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Europa stond de S&P500-index 1,1 procent lager.