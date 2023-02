Europese beurzen lager rond lunchtijd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager, voortbordurend op verliezen op Wall Street na het schokkend sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag, dat een langer hoge inflatie en rentes voorspelt. De brede STOXX Europe 600 index daalde 1,1 procent tot 455,58 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,2 procent op 15.293,02 punten en de Franse CAC 40 verloor 1,56 procent tot 7.120,79 punten. De Britse FTSE 100 daalde 0,92 7.892 punten. Aan de ene kant betekent een sterke arbeidsmarkt mogelijk dat de Amerikaanse consument kan blijven consumeren omdat hij zijn baan behoudt, waardoor de gevreesde recessie kan meevallen, stelde BCA Research. Aan de andere kant zou er een tweede inflatiegolf kunnen komen, met nog hogere rentes, die dan weer een diepere recessie kunnen veroorzaken. Ook gesteggel tussen Amerika en China over een Chinese weerballon waarmee mogelijk gespioneerd zou zijn bepaalde de stemming maandag voor een deel. De Duitse fabrieksorders zijn in december goed gestegen, bleek uit cijfers van statistiekbureau Destatis, met 3,2 procent. Verder daalden de detailhandelsverkopen in de eurozone in december met 2,7 procent op maandbasis, waar een afname van 2,5 procent was voorzien. De olieprijs steeg. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 0,8 procent tot 74,05 dollar, terwijl een april-future Brent 1,2 procent duurder werd op 80,90 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0760. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0796 op de borden. "De markt reageerde vrij laconiek op het commentaar bij het rentebesluit van de Federal Reserve, maar sinds het ongelooflijk sterke banenrapport van vrijdag begint de markt toch te twijfelen of de rentes wel zo snel weer omlaag kunnen", zei valuta-analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Bedrijfsnieuws Adidas was een sterke daler in Frankfurt en ook internetretailer Zalando kon 4 procent afschrijven van de beurskoers. Net als op Wall Street op vrijdag vielen klappen vooral in de technologiehoek, bij namen als ASML, Adyen en Prosus, toevallig alledrie in Amsterdam genoteerd. De aandelen van voedingsindustriereuzen Ahold Delhaize en Unilever blijken maandag defensief te zijn en staan hoger. De twee aandelen worden getipt door beursexperts, concludeert Corne van Zeijl. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,9 procent in het rood. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag in het rood geëindigd. De S&P 500 daalde 1,0 procent op 4.136,48 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.926,01 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 12.006,95 punten. Op weekbasis stegen de S&P 500 en Nasdaq wel maar verloor de Dow licht terrein. Bron: ABM Financial News

