'TomTom blijft rode cijfers schrijven'

(ABM FN-Dow Jones) TomTom is in het vierde kwartaal vermoedelijk opnieuw in de rode cijfers gedoken, maar wel iets minder diep dan vorig kwartaal. Dat blijkt uit een analistenverwachting die werd opgesteld door de navigatiespecialist zelf. De analisten rekenen op een kwartaalomzet van 120 miljoen euro. Daaraan zou het onderdeel Location Technology 99 miljoen euro bijdragen. De consumententak was afgelopen kwartaal vermoedelijk goed voor 21 miljoen euro omzet. De analisten voorzien een negatief bedrijfsresultaat (EBIT) van 24 miljoen euro. Netto leed TomTom naar verwachting 15 miljoen euro verlies. In het derde kwartaal van 2022 boekte TomTom een omzet van 136,3 miljoen euro, een negatieve EBIT van 17,8 miljoen euro en een verlies onder de streep van 17,5 miljoen euro. Met een verwachte positieve vrije kasstroom van 3 miljoen euro had TomTom per eind december 2022 volgens de analisten nog 321 miljoen euro in kas. Verwachtingen Voor heel 2022 rekent TomTom op een omzet van 505 tot 520 miljoen euro en voor 2023 op een bedrag tussen 500 miljoen en 550 miljoen euro. Daar moet Location Technology dit jaar 410 tot 425 miljoen euro aan bijdragen en volgend jaar 425 tot 475 miljoen euro. Analisten rekenen gemiddeld op 517 miljoen euro omzet dit jaar en 533 miljoen euro volgend jaar. Dit zou voor dit jaar een nettoverlies van 111 miljoen euro opleveren en volgend jaar een verlies van 65 miljoen euro. Voor 2022 rekent TomTom op een negatieve vrije kasstroom van circa 2 procent van de omzet, gevolgd door ongeveer nul procent in 2023, exclusief reorganisatiekosten. Analisten rekenen voor afgelopen jaar inderdaad op -2 procent, maar voor 2023 opnieuw op -2 procent. In 2025 wil TomTom een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology realiseren, zo onthulde het bedrijf tijdens een beleggersdag in november. Dat komt neer op een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 10 procent. Verder meldde TomTom toen een orderportefeuille voor Automotive van 2,4 miljard euro. TomTom opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

