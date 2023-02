Bank of England verhoogt met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft de rente zoals verwacht verhoogd met 50 basispunten naar 4,00 procent, hoewel twee leden van het monetaire beleidscomité de rente ongewijzigd wilden laten. Dat maakte de Britse centrale bank donderdag bekend. Het besluit werd genomen met een meerderheid van 7 stemmen. Twee leden stemden voor het handhaven van de rente op 3,50 procent. "De commissie blijft van oordeel dat de risico's voor inflatie aanzienlijk naar de bovenkant overhellen", aldus de verklaring bij het rentebesluit. "De binnenlandse prijs- en loondruk is sterker geweest dan verwacht, wat risico's suggereert dat de onderliggende inflatie hardnekkiger zal zijn." Voorafgaand aan het besluit was al duidelijk dat de beleidsmakers aan de ene kant de inflatie willen bestrijden, en dus de rente met 50 basispunten zouden willen verhogen, maar ook vrezen voor de economische schade als de de renteverhogingen te ver gaan. Daarom werd verwacht dat een aantal beleidsmakers zou kiezen voor een verhoging van 25 basispunten. ING rekende vooraf op 50 basispunten gevolgd door nog een laatste verhoging met 25 basispunten in maart, tot 4,25 procent. Bron: ABM Financial News

