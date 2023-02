Beursblik: winstgevendheid Sligro stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in 2022 minder winst geboekt dan verwacht. Dit concludeerde ING na een eerste analyse van de jaarcijfers van de groothandel. De inflatie drukte op de winstgevendheid, aldus ING. "Dat zorgde voor een teleurstellende prestatie op elke regel in de winst- en verliesrekening." De bank wees op de verwachting onder analisten voor het operationeel resultaat (EBITDA) van 144 miljoen euro in 2022, terwijl Sligro op 126 miljoen uitkwam. Ook de nettowinst bleef met 39 miljoen euro achter bij de gemiddelde verwachting van 49 miljoen euro en een prognose van 48 miljoen euro bij ING. ING zag ook de schuld aan het einde van het boekjaar 2022 hoger uitkomen dan voorzien. De nettoschuld van Sligro daalde op jaarbasis met 17 miljoen euro naar 365 miljoen euro aan het einde van 2022. Analisten hadden echter gerekend op een daling tot 323 miljoen euro. ING hanteert voor het aandeel Sligro een Houden advies met een koersdoel van 24,00 euro. Het aandeel Sligro noteerde donderdag op een groen Damrak 7,2 procent lager op 16,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.