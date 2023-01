Renewi op schema met jaardoelen

(ABM FN-Dow Jones) Renewi ligt op schema om aan de eigen jaardoelen te voldoen. Dit bleek dinsdag uit een tussentijdse update van de afval- en recyclingspecialist met een notering op het Damrak.

"We liggen op koers om aan de verwachtingen voor het gehele jaar te voldoen", aldus CEO Otto de Bont in een toelichting. "In het derde kwartaal hebben we de bouw van onze geavanceerde sorteerinstallatie in Gent voltooid en hebben we belangrijke mijlpalen bereikt bij de bouw van onze installaties in Puurs en Acht."

"Op de korte termijn moeten we het hoofd bieden aan zaken als inflatie, prijsstijgingen en volumedruk, maar we zijn voorzichtig optimistisch en onze verwachtingen voor de prestaties van de groep over het gehele jaar blijven ongewijzigd."

Renewi mikt op een onderliggende jaaromzet van 1,9 miljard euro, een EBITDA van 255 miljoen euro en een EBIT van 128 miljoen euro.

De operationele cijfers van de divisie Commercial Waste lagen volgens Renewi in het derde kwartaal, dat liep tot en met eind december, in lijn der verwachting. De volumes bleven laag in vergelijking met vorig jaar, maar stabiliseerden zich vergeleken met eerdere kwartalen. De resultaten van de divisie Mineralz & Water werden in het derde kwartaal ondersteund door de goede prestaties van de activiteiten aan de waterzijde, terwijl er geleidelijk vooruitgang werd geboekt bij de certificering en toekomstige afzetmogelijkheden voor grind, zand en vulstoffen.

Binnen de divisie Specialities bleven Coolrec en Maltha beter presteren en de activiteiten van Municipal in het Verenigd Koninkrijk waren stabiel, aldus Renewi. Coolrec heeft in het derde kwartaal aanzienlijk hogere volumes toegekend gekregen, wat de groei in zowel het volume als de omzet voor de komende jaren onderschrijft, zo stelde Renewi.

In het derde kwartaal is naar eigen zeggen goede vooruitgang geboekt met de investeringspijplijn, waarbij de sorteerinstallatie op de locatie in Gent in bedrijf werd genomen en de activiteiten in de vestigingen Puurs en Acht werden opgevoerd, welke goed op schema liggen.

De schuld per eind december bedroeg 372 miljoen euro. In september was dit nog 388 miljoen euro.

Outlook

"Hoewel we voor 2023 uitdagende macro-economische vooruitzichten verwachten, blijven we ons inzetten voor de uitvoering van onze groeiagenda, door te investeren in geavanceerde sorteer- en verwerkingscapaciteit om meer en hoogwaardigere secundaire materialen te kunnen produceren als ook om onze leidende positie op onze thuismarkten verder uit te bouwen", aldus Renewi.

Op de middellange termijn zegt Renewi op koers te liggen om 60 miljoen euro van de eerder geïdentificeerde waarde verhogende factoren te realiseren.

"Op langere termijn vertrouwen wij erop dat Renewi, nu de regelgeving de toenemende vraag naar gerecyclede materialen stimuleert, goed gepositioneerd is om te blijven groeien in zijn markten en om klanten op winstgevende wijze te bedienen naarmate de circulaire economie en de markt voor secundaire materialen zich verder ontwikkelen."