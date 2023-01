ING verlaagt koersdoel TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor TomTom verlaagd van 8,00 naar 7,50 euro met een onveranderd Houden advies. Op 3 februari komt TomTom met de cijfers over het vierde kwartaal. “Wij verwachten beperkte aanpassingen van de outlook, nadat het bedrijf bij de beleggersdag in november al een update gaf”, zegt analist Marc Hesselink van ING. Voor het vierde kwartaal liggen de omzettaxaties van Hesselink in lijn met die van de consensus. Maar op het vlak van winstgevendheid is ING voor 2023 wel wat voorzichtiger. “De beleggersdag maakte duidelijk dat TomTom aan enkele veelbelovende langetermijnprojecten werkt, maar 2023 zal nog een transitiejaar worden met beperkte groei en kasgeneratie”, denkt Hesselink. Reden dat de analist zijn Houden advies ook handhaaft. ING rekent voor 2022 op een omzet van 520 miljoen euro. Die stijgt in 2023 ligt naar 528 miljoen euro. In 2024 ziet de bank dan een omzet van 589 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

