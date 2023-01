Olieprijs stijgt naar 81 dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen tot net boven de 81 dollar. Bij een settlement van 81,01 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim een procent duurder. Stephen Innes van SPI Asset Management wees op de "belangrijke fundamentele verschuiving in het wereldwijde macro-economische landschap die de kiem zou moeten leggen voor een verdere stijging van de olieprijs", doelend op specifiek de heropening van de Chinese economie. Volgens Innes weerspiegelen de huidige olieprijzen "nog lang niet" een volledige vraag naar olie vanuit China. Ook positief voor de olieprijzen waren donderdag groeicijfers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, bleek uit een voorlopig cijfer van de overheid, wat sterker is dan de 2,8 procent die was voorzien, maar wel een vertraging na de 3,2 procent groei in het derde kwartaal. Ondertussen dalen de gasprijzen door het ongewoon warme weer in de VS en een groot deel van het noordelijk halfrond. De Amerikaanse gasprijs daalde donderdag zo'n 2 procent en de Europese variant, de Dutch TTF, zo'n 4 procent. De dalende prijzen hebben Europa geholpen om de aardgasvoorraden aan te vullen, waardoor de energiecrisis die deze winter werd gevreesd, als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, vooralsnog is afgewend. Bron: ABM Financial News

