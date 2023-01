AEX neemt gas terug

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. Op een slot van 746,40 punten verloor de AEX 0,2 procent.

"Het opwaartse momentum sinds het begin van het nieuwe beursjaar is vertraagd", volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

De richting die de AEX kiest, zal afhangen van het cijferseizoen, dat geleidelijk op gang komt, aldus de marktkenner.

Dinsdag kwamen al veel bedrijfscijfers uit de VS, die een gemengd beeld opleverden. Nabeurs komt Microsoft als eerste techzwaargewicht met resultaten. Gerekend wordt op de traagste omzetgroei in ruim 6 jaar.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor inkoopdata. Vanochtend bleek dat de economie van de eurozone weer is gegroeid in januari. De samengestelde index voor de dienstensector en industrie steeg van 49,3 naar 50,2. Dat is hoger dan de door economen voorziene 49,7.

"De eurozone is terug in de groeimodus aan het begin van 2023", aldus S&P. Een signaal dat de eurozone mogelijk een recessie weet te ontlopen, zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een toelichting. Maar, zo waarschuwt de econoom, "we zijn er nog niet". De vraag blijft dalen, en als de inflatie weer gaat stijgen, versterkt dit ook de roep om meer renteverhogingen, volgens de econoom.

De economische activiteit in zowel de Amerikaanse dienstensector als de industrie is in januari minder hard gekrompen. De samengestelde inkoopmanagersindex kwam uit op 46,6 in januari, van 45,0 in december.

"De Amerikaanse economie is 2023 teleurstellend zwak begonnen, met opnieuw een sterke krimp van de bedrijvigheid in januari. Hoewel de daling ten opzichte van december afneemt, behoort de daling tot de sterkste sinds de wereldwijde financiële crisis", aldus econoom Williamson.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0882. WTI-olie werd een procent goedkoper, net onder de 81 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen deed koploper Besi goede zaken, met een plus van bijna 3 procent en stegen sectorgenoten ASMI en ASML licht. Zwaargewicht ASML opent morgenochtend de boeken. ING steeg zo'n anderhalf procent.

Randstad leverde bijna een procent in. ABN AMRO zette de uitzender op de verkooplijst. Adyen verloor ruim een procent, net als Philips. Hekkensluiter Ahold Delhaize verloor zo'n 3 procent.

In de AMX steeg Alfen 3 procent. JDE Peet's heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met eerder afgegeven outlook, en boekt verder aanzienlijke vooruitgang met de groeistrategie die het bijna twee jaar geleden introduceerde. Dit meldde het koffiebedrijf dinsdagmiddag. Het aandeel steeg vervolgens ruim 5 procent en ging daarmee aan kop.

Just Eat Takeaway daalde dik 4 procent en OCI ruim 5,5 procent. Galapagos leverde meer dan 3,5 procent in.

In de AScX zat Avantium in de lift. Het aandeel won bijna 3 procent. Avantium en het Duitse Henkel tekenden een afname overeenkomst met een looptijd van vijf jaar, waarbij Avantium Henkel zal voorzien van FDCA, die wordt geproduceerd in Avantium's FDCA Flagship Plant. Deze fabriek is momenteel in aanbouw in het Nederlandse Delfzijl.

Sif steeg meer dan 4 procent. Koploper Accsys schoot ruim 7 procent omhoog. Een directe aanleiding leek te ontbreken. Pharming leverde ruim 4 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager.