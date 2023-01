Voorzichtige outlook Verizon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft in 2022 voldaan aan de eigen winstverwachting, maar de afgegeven outlook voor dit jaar is aan de voorzichtige kant. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van het Amerikaanse telecombedrijf. Verizon rekende afgelopen jaar op een aangepaste winst per aandeel van 5,10 tot 5,25 dollar. De winst kwam in 2022 uit op 5,18 dollar. In 2021 was dit nog 5,50 dollar. "We hebben de operationele verwachtingen en financiële doelstellingen die we in de tweede helft van 2022 hebben vastgesteld, waargemaakt", concludeerde Verizon Chairman en CEO Hans Vestberg. Volgens de topman is Verizon "goed gepositioneerd om onze prestaties te verbeteren en te versnellen. Draadloze mobiliteit en landelijk breedband zullen de komende jaren twee de belangrijkste bijdragen leveren aan onze groei." Toch is de outlook voor 2023 voorzichtig ten opzichte van het afgelopen jaar. Voor 2023 rekent Verizon op een aangepaste winst per aandeel van 4,55 tot 4,85 dollar. De omzet uit wireless diensten moet stijgen met 2,5 tot 4,5 procent. Cijfers vierde kwartaal In het vierde kwartaal verbeterde de nettowinst met ruim 41 procent op jaarbasis, naar 6,7 miljard dollar. De winst per aandeel steeg van 1,11 naar 1,56 dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,19 dollar, gelijk aan wat door FactSet geraadpleegde analisten verwachtten. De omzet van Verizon steeg op jaarbasis met 3,5 procent naar 35,3 miljard dollar, waar de markt rekende op 35,09 miljard dollar. De omzet uit draadloze internetdiensten steeg in het vierde kwartaal met bijna 6 procent naar 18,8 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal werden 217.000 nieuwe Verizon-telefoonabonnementen afgesloten en 416.000 breedbandabonnementen. Het aantal gebundelde internet-, telefoon- en televisieabonnementen via het glasvezelnetwerk van Verizons Fios steeg met 59.000. Het aandeel Verizon daalt dinsdag 2,5 procent in de voorbeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

