Nederlandse investeringen gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De investeringen in materiële vaste activa zijn in november gestegen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag.

Het volume van de investeringen steeg in november met 3,1 procent, na een stijging van 3,5 procent in oktober en 5,0 procent in september.

Er werd in november meer geïnvesteerd in gebouwen en overig wegvervoer zoals vrachtwagens en opleggers. In infrastructuur is minder geïnvesteerd.

De omstandigheden voor investeringen zijn in januari minder ongunstig dan in november volgens het CBS. Dit komt vooral doordat het consumentenvertrouwen minder negatief was. Ook was de jaar-op-jaargroei van de export goederen groter en de jaar-op-jaardaling van de beurskoersen kleiner.