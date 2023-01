Chinees Didi mag weer klanten registreren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese Didi Global heeft groen licht gekregen van de Chinese autoriteiten om weer nieuwe gebruikers te mogen registreren. Dit meldde het bedrijf maandag op Weibo.com. Circa 1,5 jaar geleden besloot de Chinese toezichthouder dat Didi geen nieuwe klanten mocht werven. De apps van de taxidienstverlener mochten ook niet meer in app stores liggen en downloaden ervan werd verboden. Didi meldde maandag dat het maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van zijn platform te garanderen en de persoonsdata die het verzamelt beter te beschermen. Vooral over dit laatste zou de toezichthouder zich zorgen hebben gemaakt. Net als Didi kregen ook andere Chinese technologiebedrijven in het verleden te maken met strengere regels en verhoogd toezicht. Ook werden er hoge boetes uitgedeeld aan Chinese techgiganten. Didi kreeg een boete opgelegd van 1,2 miljard dollar, circa 5 procent van de jaaromzet van het taxibedrijf. De laatste weken lijkt het tij in China te keren. Zo werden recent bijvoorbeeld een hele serie videogames weer toegelaten, nadat tijdenlang nieuwe games niet gelanceerd mochten worden, omdat de Chinese autoriteiten zich zorgen maakten over vooral gameverslavingen onder jeugdige spelers. Bron: ABM Financial News

