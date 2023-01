'Netflix verkiest winstgevendheid boven abonneegroei' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix opent aanstaande donderdag de boeken, waarbij de focus volgens marktkenners niet zozeer zal liggen op de abonneegroei, maar op de financiële resultaten over het vierde kwartaal van 2022, zoals omzet, winst en de marges. Juist de abonneegroei bleek de afgelopen jaren een belangrijke factor voor beleggers. In het derde kwartaal van afgelopen jaar viel de groei mee, maar in de twee kwartalen ervoor stelde de streamingreus zwaar teleur. Met als gevolg dat het aandeel Netflix in 2022 de helft van zijn marktwaarde verloor. Netflix rekent voor het vierde kwartaal zelf op een omzet van 7,78 miljard dollar, van 7,71 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspellen een omzet van 7,84 miljard dollar. Bij de resultaten over het derde kwartaal waarschuwde Netflix al voor een winstdaling van 1,33 dollar tot slechts 0,36 dollar per aandeel. Analisten gaan uit van een winst van 0,60 dollar. De abonneegroei wordt door Netflix ingeschat op 4,5 miljoen, waar de markt 4 miljoen voorspelt. Analisten van Barclays zijn veel pessimistischer en gaan uit van een groei van slechts 2,7 miljoen. Vanaf november kunnen abonnees bij Netflix voor een goedkoper abonnement met reclames kiezen. Dit kost 6,99 dollar in plaats van 9,99 dollar. De reclames duren dan tot 5 minuten, in plaats van maximaal 30 seconden. Netflix gaf bij de cijfers over het derde kwartaal al aan dat dit in het vierde kwartaal nog niet veel nieuwe abonnees zou opleveren. Netflix opent donderdag nabeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

