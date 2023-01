Bloomberg: Apple wil Broadcom buitenspel zetten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Apple streeft ernaar om eind 2024 of begin 2025 niet langer gebruik te maken van een geavanceerde Broadcom chip voor wifi en bluetooth, nu de iPhone-producent steeds meer chips zelf maakt. Dit schreef persbureau Bloomberg maandagavond op basis van bronnen. Apple is de grootste klant van Broadcom en verantwoordelijk voor ongeveer 20 procent van de omzet van de Amerikaanse chipmaker in het afgelopen jaar, ofwel bijna 7 miljard dollar. Eerder ruilde Apple al de meeste Intel chips voor zijn Mac computers in voor zelf ontwikkelde chips. Kort voor het sluiten van Wall Street maandagavond werd het nieuws bekend, waarna het aandeel Broadcom forse winsten prijs gaf en uiteindelijk twee procent lager sloot. Bron: ABM Financial News

