Beursblik: Bank of America haalt Ahold Delhaize van kooplijst

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Neutraal en stelde ook het koersdoel neerwaarts bij van 34,00 naar 31,00 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Een moeilijke vergelijkingsbasis, een naar verwachting vlakke winstontwikkeling in 2023, het risico van een zwakkere dollar ten opzichte van de euro en het feit dat een beursgang van Bol.com op de middellange termijn onwaarschijnlijk is, zijn volgens de bank de redenen om het advies en koersdoel neerwaarts bij te stellen. De fundamentals van Ahold blijven solide, "maar we denken dat de aandelenkoers hier een pas op de plaats zal maken", aldus de bank. Bank of America denkt wel dat Ahold opnieuw een goed jaar achter de rug heeft, waarin het bedrijf erg veerkrachtig bleek in de VS, maar met meer uitdagende omstandigheden in Europa. Het langetermijnperspectief blijft voor Bank of America evenwel ongewijzigd. "Ahold Delhaize heeft bewezen ijverig te zijn in het genereren van sterke kasstromen, dat het gedisciplineerd omgaat met de balans en dat het aandeelhouders beloont met dividenden en de inkoop van eigen aandelen", zei de bank. En 2023 zal volgens Bank of America niet anders zijn. Maar onder meer door een consument die wat beter op zijn uitgaven gaat letten, denken de analisten dat de groei even tot stilstand komt. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde vrijdagmiddag fractioneel hoger op 27,37 euro. Bron: ABM Financial News

