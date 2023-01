Omzet Jumbo piekt boven 10 miljard euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Jumbo

(ABM FN-Dow Jones) Jumbo Supermarkten heeft in 2022 een 3,7 procent hogere omzet geboekt van 10,3 miljard euro. Het is voor het eerst dat de omzet boven de 10 miljard euro uitkomt. Jumbo sprak van een stabiele omzetgroei online en een sterke groei in het zakelijke segment. Verder is La Place met een omzet van 107 miljoen euro weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis. Het marktaandeel van Jumbo in Nederland is met circa 22 procent nagenoeg gelijk gebleven aan vorig jaar. Voor 2023 zegt Jumbo uit te gaan van aanhoudende onzekerheid in de markt en dat er nog geen zicht is op een stabilisering van de prijzen. "Het is bijzonder dat we voor het eerst de grens van 10 miljard euro omzet zijn gepasseerd. Tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer mensen door de fors gestegen prijzen van energie en levensmiddelen moeite hebben om rond te komen. Dat is zorgwekkend", zei interim-directeur Ton van Veen in een toelichting. Hij voegde toe dat Jumbo momenteel "genoegen" neemt met lagere marges op essentiële artikelen. Bron: ABM Financial News

