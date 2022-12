Nio levert minder auto's af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nio verwacht in het laatste kwartaal van 2022 minder auto's te kunnen uitleveren dan eerder voorzien. Dit bleek uit een waarschuwing die de Chinese fabrikant van elektrische auto's dinsdag uitstuurde. Nio verwacht in het vierde kwartaal 38.500 tot 39.500 auto's af te leveren. Eerder ging de fabrikant nog uit van 43.000 tot 48.000 exemplaren. Nio zei in een toelichting last te ondervinden bij zowel de productie als het afleveren, onder meer door corona-uitbraken in grote Chinese steden en de nog altijd aanwezige verstoringen in de aanvoerketen. Bron: ABM Financial News

