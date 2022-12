Degroof Petercam verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 45,00 naar 40,00 euro met een onveranderd Houden-advies. Degroof gaf als reden de koersdaling met een dubbelcijferig percentage voor joint venture Fertiglobe en de verzwakking van de Amerikaanse dollar. De prijsstijging van kunstmest op stikstofbasis lijkt af te vlakken door de lage vraag in deze tijd van het jaar en omdat de Europese gasprijs is gedaald vanaf recordniveaus, aldus analist Frank Claassen, en dat is reden voor de analist om zijn taxaties voor het vierde kwartaal wat te matigen. Voor 2023 liet Claassen de raming voor de EBITDA min of meer onveranderd, "want de vooruitzichten voor de prijzen op middellange termijn blijven gezond". Daarnaast blijft Claassen te spreken over het zicht op een hoge aandeelhoudersbeloning bij OCI. In april 2023 keert OCI 3,50 euro per aandeel uit. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.