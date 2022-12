Brussel akkoord met samenwerking DSM en Fonterra Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft woensdag groen licht gegeven voor een joint venture tussen DSM en Fonterra uit Nieuw-Zeeland. De joint venture krijgt een hoofdkantoor in Nederland en zal zuiveleiwitten met behulp van fermentatie ontwikkelen en produceren. Volgens de Europese Commissie is de samenwerking geen bedreiging voor de concurrentie. Bron: ABM Financial News

