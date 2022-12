'Fugro betrokken bij Braziliaanse mijnramp'

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse bodemonderzoeker Fugro was in 2019 betrokken bij een dambreuk in Brazilië, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk politierapport dat in handen is van Pointer, een platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV op tv, radio en online.

Volgens het politierapport én een ander onafhankelijk onderzoeksrapport van het Spaanse International Centre for Numerical Methods in Engineering, zouden de werkzaamheden van Fugro de oorzaak van de doorbraak van de onstabiele dam zijn geweest. Fugro verrichtte boorwerkzaamheden in opdracht van het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale.

Fugro liet in het eigen jaarrapport 2019 juist nog weten "dat onderzoeken hebben bevestigd dat de activiteiten van Fugro geen rol hebben gespeeld bij het incident".

In een reactie op vragen van Pointer liet Fugro weten inhoudelijk nu niet te kunnen reageren. "De hele zaak wordt door Braziliaanse autoriteiten momenteel opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij worden alle betrokken partijen, ook Fugro, opnieuw bevraagd. Wij werken volledig mee aan die onderzoeken. In afwachting hiervan kunnen we geen verder commentaar geven", aldus de woordvoerder tegen Pointer.