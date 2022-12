Fastned opent 250ste laadstation begin 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned verwacht zijn 250ste laadstation in de eerste weken van 2023 te kunnen openen, in plaats van deze mijlpaal voor eind 2022 te bereiken, zoals het bedrijf eerder dit jaar nog voorspelde. Dit maakte Fastned donderdag bekend. Er worden op dit moment meer dan 30 laadstations gebouwd, die bijna voltooid zijn. In totaal verwacht het bedrijf dit jaar 55 tot 60 nieuwe stations te openen, wat nog altijd een aanzienlijke versnelling van het uitroltempo betekent, aldus Fastned. Er zijn verschillende redenen waarom de opening van stations vertraging oploopt en de impact op het schema is slechts klein, stelt het bedrijf. Eind dit jaar zullen naar verwachting 240 tot 245 stations operationeel zijn. Enkele van de nieuwe stations zijn de grootste tot nu toe, benadrukt het bedrijf. De volgende update volgt bij de cijfers over het vierde kwartaal op 12 januari. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.