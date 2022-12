Beursblik: Citi verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft woensdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 66,00 naar 82,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dinsdag hield Prosus een beleggersdag, en daaruit bleek volgens Citi dat de investeerder de aandeelhouder goed centraal stelt, door meer werk te maken van de winstgevendheid en het actief wegwerken van de korting op het aandeel. Wellicht vergt dit even tijd, maar Prosus gaf een duidelijke boodschap af door te stellen dat de tak e-commerce in de eerste helft van 2025 winstgevend zal zijn. Citi wees erop dat de tak Payments en iFood al op het punt van winstgevendheid staan. Maar de koersdoelverhoging is volgens Citi vooral te danken aan het koersherstel van Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. Het aandeel Prosus daalt woensdag een half procent naar 62,51 euro. Bron: ABM Financial News

