AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,1 procent tot 731,04 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,2 procent.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag vrijdag bij de publicatie van het Amerikaans banenrapport, dat als een belangrijke graadmeter wordt gezien voor de richting van het monetair beleid van de Federal Reserve.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in november is gestegen met 263.000 banen, terwijl economen hadden gerekend op 200.000 nieuwe banen. De werkloosheid noteerde ongewijzigd op 3,7 procent, terwijl het gemiddeld uurloon op jaarbasis met 5,1 procent steeg tot 32,82 dollar per uur. De arbeidsparticipatie kwam uit op 62,1 procent.

"De Amerikaanse banen- en loongroei in november ondersteunt het rentebeleid van de Federal Reserve nog altijd", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. "Met een loongroei van meer dan 5 procent en ook nog een versnelling in de loongroei op maandbasis, lijkt de Fed nog niet de beoogde loongroei op jaarbasis van circa 3 procent in het vizier te hebben die het beleidsorgaan nodig acht voor een inflatie van ongeveer 2 procent", zei de analist tegen ABM Financial News.

"De sterke banengroei en een forse loonstijging onderstrepen het argument van de Federal Reserve dat er nog veel werk moet worden verzet om de inflatie onder controle te krijgen", zei ook ING.

De markt was voor het banenrapport juist optimistisch gestemd over een kleinere rentestap in december, na een dovish toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eerder deze week en beter dan verwachte inflatiecijfers.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag ook bekend dat de producentenprijzen in oktober op maandbasis zijn gedaald met 2,9 procent, terwijl de markt rekende op een daling van 2,0 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 30,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0491. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0522 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0528 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 0,1 procent hoger. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,61 procent.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door DSM met een winst van 2,6 procent, Randstad steeg 1,8 procent en Philips won 1,5 procent.

Adyen was met een verlies van 1,4 procent de sterkste daler, ASML verloor 1,3 procent, Besi daalde 1,0 procent, terwijl ASMI juist 0,2 procent steeg.

Ahold Delhaize steeg 0,1 procent, nadat Morgan Stanley het aandeel op de kooplijst plaatste en uitriep tot sectorfavoriet.

Just Eat Takeaway won 0,9 procent. Andrew Kenny is per 1 december als bestuurder aan de slag gegaan bij Just Eat Takeaway, zo werd vanochtend bekend.

In de AMX steeg CTP 2,3 procent, Aalberts won 1,6 procent en OCI verloor 2,2 procent.

In de AScX ging CM.COM aan kop met een winst van 5,8 procent, terwijl TomTom 4,7 procent daalde, na een koersdoelverlaging, hoewel het outperform advies werd gehandhaafd.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent lager op 4.049,44 punten. De Dow Jones index daalde 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood.