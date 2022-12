Benoeming Kenny bij Just Eat goedgekeurd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Andrew Kenny is per 1 december als bestuurder aan de slag gegaan bij Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger bevestigde dit vrijdag, nadat De Nederlandsche Bank donderdag goedkeuring gaf voor de benoeming van Kenny. Kenny werkte al vijf jaar als managing director voor Just Eat UK en wordt nu de nieuwe Chief Commercial Officer bij het bezorgbedrijf uit Amsterdam. Het bestuur bestaat door de benoeming uit vier personen. Naast Kenny zijn dit operationeel directeur Jörg Gerbig, CFO Brent Wissink en CEO Jitse Groen. Bron: ABM Financial News

