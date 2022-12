Credit Suisse verlaagt koersdoel JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor JDE Peet's verlaagd van 30,00 naar 26,00 euro, omdat de analisten verwachten dat de koffiefabrikant zijn prijsverhogingen deels zal moeten terugdraaien door de toenemende concurrentiedruk. Het advies blijft Underperform. JDE Peet's berekende dit jaar de hogere grondstoffenkosten relatief goed door aan de klant en houdt daarom de brutowinst dit jaar stabiel, zoals beloofd. Maar de prijsverhogingen van de koffiefabrikant van ruim 15 procent dit jaar waren aanzienlijk hoger dan de rest van de markt, waardoor de volumes en het marktaandeel fors dalen, vooral in de Europese kernmarkten. Credit Suisse rekent op een daling van de volume/mix van ruim 5 procent in de tweede helft van het jaar. JDE Peet's behaalde zijn autonome winstgroei in de afgelopen vijf jaar vooral doordat het bedrijf als eerste rivaal capsules maakte voor de Nespresso-apparaten. Hier komt nu bijna een kwart van het EBIT-resultaat vandaan en dat was vijf jaar eerder nog maar 5 procent. Maar er is nu forse concurrentie bijgekomen van het Starbucks-merk van Nestlé, met inmiddels een marktaandeel van meer dan 20 procent. Ook lokt Nestlé de Nespresso-gebruikers naar zijn Vertuo-apparaten met nieuwe capsules, waar JDE Peet's nog geen antwoord op heeft. Daarbij winnen ook huismerken marktaandeel, met reeds 15 procent in West-Europa. Dit betekent volgens Credit Suisse dat JDE Peet's zijn prijsverhogingen deels zal moeten terugdraaien en meer moet investeren. Daarom denken de analisten dat ook 2023 een uitdagend jaar wordt zonder EBIT-groei. Dat is somberder dan de consensus. JDE Peet's blijft bovendien zeer afhankelijk van de volwassen Europese markt, waar in 2021 nog 73 procent van de EBIT vandaan kwam, en daar zullen de volumes de komende tien jaar niet echt stijgen, terwijl in opkomende markten een jaarlijkse groei van 3 procent wordt voorzien, somberen de analisten van Credit Suisse voort. Zij handhaven daarom hun Underperform advies op JDE Peet's. Bron: ABM Financial News

