ECB: einde bitcoin in zicht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bitcoin is na zijn top op 69.000 dollar een jaar geleden teruggevallen naar minder dan 20.000 dollar, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat de cryptomunt definitief irrelevant wordt. Dat schrijven Ulrich Bindeil en Jürgen Schaaf van de Europese Centrale Bank woensdag in een blog. De huidige stabilisering is een "laatste zucht", volgens de centrale bank en dat was ook al duidelijk voordat het faillissement van cryptobeurs FTX de koers ruim onder de 16.000 dollar duwde. Bitcoin moest namelijk het bestaande monetaire en financiële systeem overwinnen, als gedecentraliseerde, wereldwijde digitale munt. Maar het ontwerp en de technologie maken het een twijfelachtig betaalmiddel: transacties zijn omslachtig, traag en duur en bitcoin is nooit betekenisvol gebruikt voor wettige transacties in de reële economie. De afgelopen jaren maakte het gebruik als betaalmiddel plaats voor de hoop dat de waarde alleen maar zou stijgen. Maar bitcoin genereert geen kasstroom, zoals bijvoorbeeld vastgoed dat doet, of dividend, zoals aandelen, kan niet worden gebruikt in het productieproces zoals grondstoffen. Ook zijn er geen sociale voordelen, stelt de ECB, zoals wel het geval is met goud. Bitcoin is dus niet geschikt als belegging en de waarde berust puur op speculatie, aldus Bindeil en Schaaf. Dat werkt alleen als er geld blijft binnenstromen. Volgens de ECB is er weinig aandacht geweest voor het feit dat grote beleggers in bitcoin een sterke motivatie hebben om de euforie in stand te houden. Bepaalde bedrijven en durfkapitalisten investeren nog steeds zwaar in de munt. Sinds medio juli werd er bijna 18 miljard dollar in de crypto- en blockchain-industrie gestoken, ondanks de ingevallen ‘crypto-winter’. Volgens het ECB-blog is het een hardnekkig misverstand, dat innovatie koste wat kost ruimte moet krijgen. Het bitcoin-systeem is ongekend vervuilend, omdat het enorm veel energie verbruikt en net zo veel hardware als heel Nederland verbruikt. Omdat Bitcoin nergens voor dient, zou het niet moeten worden gelegitimeerd door regelgevende instanties, betogen Bindeil en Schaaf. Ook de financiële sector moet eventuele winst op korte termijn afwegen tegen het reputatierisico voor de sector op langere termijn, als bitcoin nog meer verliezen gaat veroorzaken. Bron: ABM Financial News

