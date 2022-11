Update: DoorDash ontslaat 1.250 mensen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft zo'n 1.250 mensen de wacht aangezegd, om kosten te besparen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een memo van CEO Tony Xu aan medewerkers. Volgens Xu dreigen de kosten sneller te blijven groeien dan de omzet, ondanks dat deze sterk stijgt, omdat het bedrijf in korte tijd veel mensen aannam. Daarom vliegt nu circa 6 procent van de medewerkers er weer uit. Het gaat deels om personeel in de VS en deels daarbuiten, meldde Bloomberg. De operationele kosten van DoorDash kwamen in het derde kwartaal boven de 2 miljard dollar uit, door beloningen in aandelen en de opname van de Finse acquisitie Wolt. DoorDash, gevestigd in San Francisco, volgt het voorbeeld van andere techbedrijven die ontslagrondes doorvoeren vanwege de onzekere economische vooruitzichten en de focus op de winstgevendheid. DoorDash zag in het derde kwartaal de volumes nog sterk groeiden, met 27 procent op jaarbasis, waardoor de omzet naar 1,7 miljard dollar steeg. Door de coronacrisis nam het thuisbezorgen van maaltijden een hoge vlucht. DoorDash zag zijn marktaandeel in de VS stijgen tot 56 procent, maar dat ging gepaard met oplopende kosten. Nu is de concurrentie toegenomen en afgelopen periode bedroeg de aangepaste EBITDA 87 miljoen dollar. Inclusief de bijzondere kosten voor personeelsbeloningen en overnames was het verlies echter bijna 300 miljoen dollar. Ook het Amsterdamse Just Eat Takeaway, dat met Grubhub in Amerika concurreert met DoorDash, is gefocust op de winstgevendheid. Volgens het Financieele Dagblad zou Just Eat tot 180 banen schrappen bij zijn klantenservice. Dit zou moeten bijdragen aan de winstontwikkeling. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

