Nederlandse inflatie volgens Europese meting gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex in november uitgekomen op 11,2 procent. Dit bleek woensdag uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In oktober lag deze inflatie op 16,8 procent. In september was er sprake van een inflatie van 17,1 procent en in augustus van 13,7 procent.

Energie levert nog altijd een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie.

Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden.

De reguliere cijfers, inclusief de inflatie volgens de Nederlandse consumentenprijsindex, worden op 8 december gepubliceerd. Begin deze maand meldde het CBS over oktober nog een inflatie van 14,3 procent. In september was dat 14,5 procent.