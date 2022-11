Valuta: rustiger vaarwater voor euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag weer dicht op 1,04 dollar, na een volatiele maandag "De euro heeft maandag rond 12.30 uur even op 1,0497 dollar genoteerd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde was gisteren vastberaden in het rentebeleid en verwachtte nog geen afkoeling in de inflatie, maar voegde ook toe dat het rentebeleid niet a priori van doorslaggevende betekenis kan zijn en een zekere grens kent. Daarna uitten verschillende prominenten van de Federal Reserve zonder dergelijk voorbehoud zeer vastbesloten over het huidige rentebeleid, zoals de voorzitter van de Fed van New York John Williams en van St. Louis James Bullard", aldus Van der Meer. Het gevolg van de uitspraken van deze laatste twee was dat de euro weer terugviel naar het huidige peil. De Fed komt op 14 december met het rentebesluit naar buiten, de ECB een dag later. Voor vandaag gaat de aandacht met het oog op de gevoeligheid van de euro/dollar voor de rente en de inflatie, vooral uit naar de voorlopige inflatiecijfers van Duitsland, die naar verwachting op maandbasis op nul uitkomen, maar op jaarbasis nog altijd een plus van 10,6 procent laten zien tegen 10,4 procent in oktober. "Bij een sterke afwijking daarvan kan dit cijfer vandaag zeker impact hebben", zo waarschuwde Van der Meer dinsdag. Verder staan in de Verenigde Staten de ontwikkeling van de huizenprijzen in september en het consumentenvertrouwen op de agenda. Spreker zijn ECB-bestuurder Isabel Schnabel en de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey voor een comité van het Hogerhuis. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,0366 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8652 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,1982 dollar. Bron: ABM Financial News

