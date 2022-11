Disney wil meer focus op winstgevendheid streamingdienst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Disney wil meer de nadruk gaan leggen op de winstgevendheid van zijn streamingdienst en minder op de groei van het aantal abonnees. Dit heeft CEO Robert Iger laten weten in een brief aan werknemers van Disney. Op vragen over de economische uitdagingen waar Disney mee te kampen heeft, liet Iger weten dat Disney voor zijn streamingdienst prioriteit geeft aan de winstontwikkeling en minder aan de ontwikkeling van nieuwe abonnees. Dit zou de strategische verschuiving zijn waar beleggers al sinds begin dit jaar om vragen. "We moeten ons meer focussen op winstgevendheid. Dat wordt van ons gevraagd", aldus de topman. Analisten zijn kritisch over de winstontwikkeling van de streamingdienst, nu Disney de eerste groeifase van Disney+ achter de rug heeft. Disney is lange tijd afhankelijk geweest van partner Verizon, waar het mediabedrijf miljoenen abonnees aan te danken heeft. Deze klanten konden toen tegen een flinke korting een abonnement afsluiten. Walt Disney besloot afgelopen maand nog CEO Bob Chapek te vervangen door de voormalige CEO Bob Iger, die het bedrijf eind vorig jaar verliet. "Iger is in de unieke positie om het bedrijf te leiden door deze periode, die een keerpunt is voor het bedrijf", aldus voorzitter Susan Arnold eerder deze maand. Volgens Arnold begeeft Disney zich op een toenemend complexe periode van transformatie in de branche. Disney presenteerde afgelopen maand tegenvallende resultaten over het vierde kwartaal, na een sterk jaar met recordomzetten in winsten in diverse divisies, vooral bij de pretparken. Bron: ABM Financial News

